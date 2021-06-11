Sterlin 12'nin Altında

Dolar/TL, bugün de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü altıncı işlem gününe taşımasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 8,3049’dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 1,5 azalışla 10,1221’den satılıyor.

Sterlin de düştü

Güne 11,9839 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 11:12 itibarıyla %1,46 azalışla 11,7913 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,9380, en yüksek 12,1497 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9664 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 12.05.2021 tarihinde 11,7107 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 12,4694 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,7913 TL‘ye karşılık gelmektedir.