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Su sorunu... Kim ne zaman açıklama yapacak?

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul 4 Haziran’dan beri yaşanılan su sorunu konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bir dizi soru yöneltti.
Su sorunu... Kim ne zaman açıklama yapacak?

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul 4 Haziran’dan beri yaşanılan su sorunu konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bir dizi soru yöneltti.

“Kim ne zaman çıkıp vatandaşa açıklama yapacak?”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 4 Haziran itibarı ile yaşanan ve geçtiğimiz hafta giderildiği yönünde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklama yapılan, Geçitköy Pompa İstasyonu arızası konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Şenkul, bakanlığın “arıza giderildi” yönündeki açıklamalarının ardından geçmişe nazaran çok daha az su sağlandığını ifade ederek önemli bazı sorular yöneltti.

“ARIZA ÖNCESİNE GÖRE ÇOK DAHA AZ SU ULAŞMAKTADIR”

Geçen hafta Geçitköy barajından bizlere su ulaşmasını sağlayan hatta oluşan arıza giderildikten sonra arıza öncesine göre çok daha az su alınabildiğini kaydeden Şenkul, suyun bölgelere ulaşmasından sorumlu çalışanların, 8 gündür birkaç saatlik uyku dışında aralıksız çalıştığına işaret etti. Buna rağmen Girne’nin merkezinde hala su verilemeyen belirli sokakların ve sitelerin varlığına dikkat çeken Şenkul, su ulaşan bölgelerde dahi dönüşümlü su verebildiğinin altını çizdi.

“SORUN NEDİR?

KKTC Su İşleri Dairesi çalışanlarının bütün gayretlerine rağmen Geçitköy üzerinden dağıtılan ve vatandaşlar tarafından “Türkiye suyu” olarak bilenen suyun halka ulaşmasında sorun olduğuna dikkat çeken Şenkul, konu hakkında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u açıklama yapmaya davet etti. Şenkul açıklamasının devamında ise bir dizi yanıtlanması gereken soru olduğunu belirterek; “Sorun nedir?”, “Niye yeteri kadar su alamıyoruz?”, “Problem çözüldü diyorsunuz ama birçok pompa istasyonu basınç almadığı için çalışmıyor. Bizlere değilse bile vatandaşlara bu konuda çıkıp kim ne zaman açıklama yapacak?” sorularını yöneltti.

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