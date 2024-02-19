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Suça karıştı her yerde aranıyor

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Güney Kıbrıs’ta suça karışan yüzü dövmeli dolandırıcı her yerde aranıyor
Suça karıştı her yerde aranıyor

Güney Kıbrıs’ta hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştıktan sonra kaçan ve yüzü dövmelerle kaplı olan Deicis Vaitkevicius’u yakalamak için polis ekipleri alarma geçti. Vaitkevicius’un yakalanması için Interpol’den destek istenirken, şahsın Türkiye’ye geçtiğinden şüpheleniliyor.

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde 13 Şubat 2024 tarihinde işlediği dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işledikten sonra ortadan kaybolan 40 yaşındaki Litvanyalı Deicis Vaitkevicius’un yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde 13 Şubat 2024 tarihinde işlediği dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işledikten sonra ortadan kaybolan 40 yaşındaki Litvanyalı Deicis Vaitkevicius’un yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, hakkında adli tutuklama emri çıkarılan Vaitkevicius’un yakalanması için Güney Kıbrıs ve Yunanistan polisi durumu Interpol’e bildirdi.

Deicis Vaitkevicius’un KKTC ve Türkiye’ye de geçmiş olabileceği belirtilirken, Polis Vaitkevicius’un yakalanması için yayımladığı ilanda şu ifadeleri kullandı: ‘Lefkoşa ilinde 13 Şubat 2024 tarihinde işlenen hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 40 yaşındaki kişinin 14/07/1983 doğumlu, Litvanyalı Deivis Vaitkevicius olduğu belirlenmiştir. Hakkında adli tutuklama emri çıkarılmıştır. Yüzünün tamamında dövmeler vardır, görüldüğünde tanınmaması mümkün değildir. Bulunmasına yardımcı olabilecek herhangi bir şey bilenlerin Lefkoşa TAE (Ceza Soruşturma Dairesi), en yakın Polis Karakolu veya 1460 numaralı telefondan Vatandaş Hattı ile iletişime geçmesini rica ederiz.’

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