Sudan'da Tansiyon Yükseldi

Sudan'da sivil yönetim isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri Başkent Hartum'da göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.

Göstericiler, başkent Hartum başta olmak ülkenin farklı şehirlerinde sokaklara çıktı.

Hartum’un merkezinde gösteri yasağı getirilmesinin ardından güvenlik güçleri, cumhurbaşkanlığı sarayına giden yolları kapattı.

Göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

Protestocuların saraya yürüyüşü sırasında güvenlik güçleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. En az üç gösterici yaralandı.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, 3 ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde 78 kişi hayatını kaybetti. Askeri müdahalenin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.