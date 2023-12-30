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Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunulduğunu belirtti.

Tunç, bu paylaşımları yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başlatıldığını, tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Hakaret ve provokasyon içerikli mesaja bir gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" dedi.

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