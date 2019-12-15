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Suriye Muhalefetinin eski lideri Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda yer aldı

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Suriye Muhalefetinin eski lideri Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda yer aldı
Suriye Muhalefetinin eski lideri Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda yer aldı

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ski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu listesinde yer alan Suriyeli Halid Hoca (Alptekin Hocaoğlu)'nın Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) eski başkanı olduğu ve Suriye devleti tarafından terör suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile yollarını ayıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında kurulan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde sürpriz isimler çıktı.

Listede Suriye Devleti tarafından aranan ve ÖSO'nun siyasi çatısı konumunda olan SMDK eski lideri Halid Hoca yer yer aldı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Halid Hoca'nın Suriye devleti tarafından terör suçlaması nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

9 yıldan beri Türkiye'de yaşayan ve ardından Türkiye vatandaşlığını alarak ismini Alptekin Hocaoğlu olarak değiştiren Suriye Türkmenlerinden Dr. Halid Hoca, 2015 yılında SMDK başkanlığı görevinde bulundu. 2016 yılında SMDK Başkanlığından istifa eden Şam doğumlu Hoca, Ahmet Davutoğlu ile Suriye krizi nedeniyle defalarca görüşmüştü. Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde birçok kez görüşmeler yapmıştı.

Sosyal medya hesabı Twitter hesabından Gelecek Partisi'nin kuruluşu ile ilgili açıklama yapan Hoca, Gelecek Partisi'nin Türkiye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

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