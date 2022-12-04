Suriye’nin güneyinde halk Esad’a karşı ayaklandı

Suriye’de gözler Türkiye'nin hava operasyonu başlattığı ve kara harekatı sinyali verdiği ülkenin kuzeyine çevrilmişken, ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde de son dönemde büyüyen gerilim bugün çatışmaya dönüştü.

Suriye'nin güneyindeki Dürzi kenti Süveyda’da bugün Beşar Esad güçleriyle yerel halk arasında çatışma çıktı. Onlarca gösterici ekonomik krize tepki olarak valilik binasını bastı.

Olaylar sabah saatlerinde 200'den fazla göstericinin valilik binası önünde toplanmasıyla patlak verdi. Esad yönetimine karşı sloganlar atan kalabalık, daha sonra binayı bastı. İçeride güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıkarken protestocular binanın bazı bölümlerini ateşe verdi.

Devlet medyası, kalabalığın binadaki Esad resimlerini indirerek valiliğe ait çok sayıda resmi belgeyi yaktığını aktardı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları da binanın iç bölümlerinin büyük oranda yandığını, valinin ise o sırada binada olmadığını, binanın da boşaltıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, çatışmalarda yaralananlar olduğunu bildirdi.

Dürzi nüfusun yoğun olduğu, 2011’de Suriye’de başlayan savaşta büyük oranda çatışmalardan uzak kalan ve Esad hükümetinin askeri operasyonlarına katılmayan Süveyda’da gerilim son dönemde tırmandı. Temmuzda da Esad hükümetine bağlı güvenlik güçleriyle yerel halk arasında çıkan çatışmada en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.