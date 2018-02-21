Sürpriz ziyaret, Özersay İtalya'da

Akdeniz’de yaşanan doğalgaz krizi, tarihi bir görüşmenin yolunu açtı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çok gizli olarak İtalya’ya gitti ve Ada’da Rumlar adına arıştırma yapmak için bulunan ENİ CEO’su ClaudioDescalzi ve yetkilileriyle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı DışişleriBakanı Kudret Özersay İtalyada tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Saipem 12000 gemisinin, Türkiye’nin münhasır bölge olarak kabul ettiği üçüncü parsel yolunda Türk savaş gemileri tarafından durdurulması ile başlayan gerginlik üzerine İtalyan ENİ şirketi Ankara ile görüşmek istedi.

Ankara da Kıbrıs’ta muhataplarının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirtti ve “Gerçek adres KKTC” çıkışı yaptı.

Bu tavırdan sonra İtalyan Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay aldığı davet üzerine İtalyaya gitti.

Özersay’ın ENİ’nin CEO’su ClaudioDescalzi ile yaptığı görüşmede, “Ada’da diplomatik bir çözüm bulunmadan adım atılmayacağı” yönünde güvence verildiği öne sürüldü. Ada’da krizin içerisinde yer almak istemeyen ENİ’nin yetkilileri Özersay ve ekibine; “Uzlaşı yolunu seçmek istediğini” bildirdi.

Öte yandan İtalya, Rum Yönetimi’ne de konunun çözümü için diplomasinin işletilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ENİ ile yapılan görüşme ile ilgili detaylı bilgi aldı. Akıncı, siyasi parti başkanlarına da “Türkiye’nin doğalgaz konusunda kararlı duruşu siyasi kazanım” değerlendirmesi yaptı.

Tarihi görüşme ile ilgili Doğan Haber Ajansı’na değerlendirme yapan üst düzey bir yetkili, “ENİ ile yapılan görüşme, sadece bir şirket olarak değerlendirilmemeli. Bu noktadan sonra diğer şirketler, uluslararası aktörler KKTC’yi ve Kıbrıs Türk tarafının rızasını almak zorunda kalacak. Türkiye’nin buradaki duruşu bu yolun sürecini açmıştır. Eğer Rumlar, uzlaşı yolunu seçerse, Türkiye’nin ilan ettiği askeri tatbikat Akdeniz’de sona erer. ENİ veya diğer şirketler artık şunu biliyorlar, doğalgaz Rumlar ve Türklerin ortak zenginliği.

Türklerin rızası olmadan sondaj yapamazlar, ileri de ciddi tazminat ödemek zorunda kalırlar” dedi.