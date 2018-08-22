Suudi Arabistan'a idam tepkisi: Canavarca

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın aktivistin idamı gündemde.

Araba sürme yasağını kaldırmak gibi son dönemde kadınlara yönelik bir dizi ilkle gündeme gelen ve Kanada ile kadın hakları konusunda diplomatik kriz yaşayan Suudi Arabistan'ın ilk kez kadın bir siyasi aktivisti idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberler arttı. The Independent'taki habere göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Esra El Ghomgham hakkındaki iddialar için "Canavarca" yorumunda bulunurken, Riyad'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan'da savcılar, terör davalarına bakan bir mahkemede davaları süren 6 insan hakları aktivisti için idam cezası talep etti. Bu aktivistlerin arasında 2015'te tutuklanan Esra El Ghomgham da var. Savcıların talebi yerine getirilirse, El Ghomgham ülkede siyasi aktivizm yüzünden idam edilen ilk kadın olacak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, bugün yaptığı yazılı açıklamada "İdamın her türlüsü dehşet verici ama şiddet içeren bir davranışla dahi suçlanmayan Esra El Ghomgham gibi aktivistlerin idamını istemek canavarca" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA YOK

Hükümet kaynaklarıysa konuyla ilgili açıklama yapmadı, aktivistler de davanın sürdüğünü ve söz konusu 6 kişinin cezalarının halihazırda infaz edildiği iddialarını yalanladı.

32 AYDIR CEZAEVİNDE, AVUKAT TUTAMADI

El Ghomgham ve eşi Musa El Haşim, 8 Aralık 2015'te ev baskınında gözaltına alınmıştı. El Ghomgham, Katif'teki protestoların liderlerinden biriydi ve Şii karşıtı ayrımcılığa ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasına son verilmesini talep ediyordu.

Suudi insan hakları gruplarına göre El Ghomgham, 32 aylık gözaltı süresi boyunca bir avukat tutamadı. Esra El Ghomgham, babasının avukat masraflarının üstlenilmesi için yazdığı bir dilekçe ve bir avukatın bu dilekçeyi görüp yardım etmesi sonrası avukat hizmeti almaya başladı. (DIŞ HABERLER)