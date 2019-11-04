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Swinger partisinde 11 kişi hastanelik oldu, faciadan dönüldü

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya bölgesinin Hattingen şehrinde düzenlenen swinger partisi az kalsın bir faciayla sonuçlanıyordu.
Swinger partisinde 11 kişi hastanelik oldu, faciadan dönüldü

Şehrin ana caddelerinden birinde bulunan "swinger kulübünde" düzenlenen parti sırasında mekanın tesisatında ve ısınma sisteminde aksaklık yaşandı. Mekana gelen 350'yi aşkın katılımcı karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmaya başladı.

Alman medyasında çıkan haberlere göre bazı katılımcıların bayılmasıyla birlikte ilk yardım ekipleri ve itfaiye olay yerine çağrıldı. Yerel saatle 22:00 sularında yaşanan olay sonrasında yetkililer mekanı boşaltma kararı aldı. Yaklaşık 11 katılımcı hastaneye kaldırılırken binayı apar topar terk eden katılımcılar iç çamaşırlarıyla dondurucu soğukta kaldı.

Yapılan incelemeler sonucunda fenalaşanların karbonmonoksit sebebiyle bayıldığı ve biraz daha geç kalınması durumunda bu kişilerin yaşamını yitirebileceği açıklandı. Yetkililer, "Mekan çok büyük ve farklı katları vardı" açıklamasını yaparken bir facianın eşiğinden dönüldüğü kaydedildi. Olay yerine 100 ilk yardım ve itfaiye ekibi gelirken, Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu.

Avrupa'da yaygın olarak bulunan swinger kulüplerde cinsellik temalı sosyal etkinlikler düzenleniyor.

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