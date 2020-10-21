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T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberine yalanlama

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T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberine yalanlama
T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberine yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları geri gelebilir" haberini yalanladı. 

Çataklı, Twitter hesabından Reuters'ın, hükûmetin belli yaş grupları için evde kalma emri verebileceği ve herkes için geçerli sokağa çıkma yasaklarının da gündemde olduğuna ilişkin haberiyle ilgili açıklama yaptı. 

Söz konusu haberin asılsız olduğunu belirten Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

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