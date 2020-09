T.C. Sanayi Bakanı Demir, "Savunma sanayii olarak tüm imkanlarımız kardeş Azerbaycan'ın emrinde"

Son dakika haberi: Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında sorularını yanıtladı. Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TEKNOFEST'E YOĞUN İLGİ

3'üncü yılında da bu ilginin artma hızı gerçekten ümit verici. Gelecekle ilgili gerçekten büyük umutlarımız var. Ama biz kendi kendimize hep şunu söylüyoruz: Gençlerimizin bu umudu, coşkusu ve heyecanını sürekli devam ettirecek, önümüzdeki yıllarda bunları ürüne dönüştürecek iradeyi koymak gerekiyor.

"GENÇLERE GURURU YAŞATMAK YETİYOR"

Bir şeyler yapabilme, gencimize başarı hazzını tattırmak önemli. Çeşitli konularda çeşitli seviyelerde çocuklarımız içinde. O gururu yaşamak yetiyor. O heves ne kadar hayata geçiyor, gözlerdeki ışığın bir ileri geçme konusunda ne kadar umut verdik, asıl önemli olan bu. Yarışma konularının bizatihi kendisinden başka, o ruh ve heyecanın canlı tutulması bizim için çok önemli.

"BU DAMAR HEP VARDI"

(Teknofest'ten önce böyle programlar çok yapılmıyordu. Bu damar vardı da yeni mi keşfedildi?) Damar hep vardı. Damarın varlığını çeşitli vesilelerle, girişimlerle görüyorduk. Bize gelen başvurular, ufak tefek yarışmalarımız vardı.

Her çalışma, her proje sonuç alınamasa bile bir adımdır, bir şey öğretir. Hiçbir zaman başarısızlık yoktur. Gidilen yolun da nereye varacağı öğrenilir. Kolları sıvayıp yola çıkmak isteyen her gencimiz ve şirketimiz mutlaka bir şey öğrenecektir. Sonucun 'başarı' olması şart değil ama öğrenilmesi önemli.