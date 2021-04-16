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T.C Tarım Bakanı'nın uçağı havada arzalandı

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Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptı.
T.C Tarım Bakanı'nın uçağı havada arzalandı

Ankara'dan Şırnak'a giden ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Bakan Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere bugün saat 10.00'da Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla Ankara'dan Şırnak'a hareket etti.

Kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra arızalanan uçak, Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakta motor arızası yaşandığı öğrenildi. Uçakta 2'si personel olmak üzere 9 kişi yer alırken, Pakdemirli'nin Şırnak temaslarına eşlik edecek AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Alıcı ile bir koruma da uçaktaki isimler arasındaydı. Bakan Pakdemirli ve uçaktaki diğer isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BAKAN'DAN PİLOTLARA TALİMAT

Pilotluk eğitimi olan Tarım Bakanı Pakdemirli, sol motordaki arızayı camdan inceleyip, pilotlara talimat verdi. Uzun menzilli bir uçak olan jet, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait. Uçuşun büyük bir kısmı seyredilmişken, sol motorun jeneratörünün arızalı olduğu anlaşıldı. Tek motorla da uçuşun tamamlanabileceği belirtirken, uçakta bulunanları tehlikeye atmamak için acil iniş kararı alındı.

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