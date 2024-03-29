Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, “Adalet yerini bulsun, vatandaş derin bir nefes alsın ve desin ki oh be temizlendik!" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Kanal T’de katıldığı Gökçe Örnekal’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Diploma yolsuzluğu konusunda olayın sonuna kadar gitmesi ve adalete ulaşması gerektiğine vurgu yapan Taçoy, toplumun beklentisinin de bu yönde olduğunun altını çizdi.

“e-devlet”e geçişin artık kaçınılmaz bir gereklilik olduğunun altını çizen Taçoy, bu konudaki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy, devlete yönelik aidiyet dıuygusunun geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, adalet ve adalete karşı olan aidiyetin de çok önemli olduğunu vurguladı.

“Adaletin bir an önce uygulanması ve toplumun da bunu hissetmesi lazım” diyen Taçoy “Eğer hissetmezse o ülkede mafyacılık ve yolsuzluk daha fazla artar” şeklinde konuştu.

Taçoy, bu konuda herkese çok büyük görevler düştüğünü ifade ederek, “Eğer ben dahi bir suç işlesem, benim en yakınım dahi bir suç işlese onun cezasını çekmek mecburiyetindedir. Kim yurt dışında, bilmem kim bilmem nerede, gelecekti, gelmeyecekti.Bunları dinlemekten yorulduk. Artık ben bunları duymak istemiyorum. Bu işin çaresi, yolu orada yürütmede olan kişidir, kişilerdir. Hükümettir, hükümetin başıdır” dedi.

Konular yargıya intikal ettikten sonra gerisinin kolay olduğunu ifade eden Taçoy, vatandaşın şu anki tek beklentisinin “ne gerekirse yapılsın ve adalet bir an önce yerini bulsun” olduğunu söyledi.

Taçoy, “Adalet yerini bulsun, vatandaş derin bir nefes alsın ve desin ki oh be temizlendik!” dedi.

Vatandaşın bugünlerde “yapanın yanına kalacak” kaygısı taşıdığının altını çizen Taçoy, bunun ortadan kaldırılmasınıun tek yolunun suçu olan herkesin cezasını çekmesinden geçtiğini kaydetti.

Hasan Taçoy, kendisine de geçmişte bir takım suçlamalar yöneltildiğini anımsatarak, o dönemde dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli yerlere başvuruda bulunmuş olduğunu aktardı.

Taçoy, “Ben dokunulmazlığın kalkmasına karşı değilim, aksine desteklerim dokunulmazlığın kalkmasını. Benim bir yerde dokunulmazlığım var konuşuyorum, kimse dokunamıyor. Yani kürsü dokunulmazlığı. Eğer varsa bir şey ona göre burada çıkıp herkes ifade etsin, o dokunulmazlığı olsun. Ama diğer türlü bir dokunulmazlığın olması belki de bugün adaleti en fazla etkileyen unsurlardan bir tanesidir” dedi.

Milletvekili olmanın kişiye her istediğini yapabilme hakkı vermediğinin altını çizen Taçoy, milletvekilinin topluma mal olmuş, örnek kişi, önder kişi olduğunu söyledi.

Taçoy, “Adaletin tecelli edeceği yerlerdeki insanlar veya polis teşkilatı içindeki üniformalı güçler ve bürokratlar önde gelen kişilerdir ve ona göre davranmaları gerekir” dedi.

Yabancılara mal satışına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Taçoy, “kötü para iyi parayı kovar” kuralının geçerli olduğunu ifade ederek, kötü paraya sahip birisinin sürekli olarak bir yerler satın aldığını, elinde iyi para olanın da bunun karşısında başka taraflara kaçtığını söyledi.

Taçoy, “Şimdi bunu çözmek lazım. Şimdi biz devlet olarak bunu görüyoruz, hükümet olarak da görüyoruz. Çözümünü ortaya koymak lazım. Birkaç uzman çağırırsın ve çok kısa bir sürede buna bir çare üretirsin. Bunu yaparsın ve yaptığını da vatandaşa gösterirsin. Aidiyeti aşılarsın, aidiyetin devam ettiğini gösterirsin. Bunu yaparken sadece o günü kurtarmazsın. Geleceği kurtarırsın, kendi çocuklarınızın geleceğini kurtarırsın. Ama biz bunu tartışmıyoruz bile” dedi.

Adaleti ve aidiyeti düzenlemek için dijital para ve forex yasasının da bir an önce hayata geçmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, bu konuların da artık bir kurala ihtiyaç duyduğunu vurguladı.