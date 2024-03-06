Tahkim Kurulu'ndan kararlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu, Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle;

1) Kurul, TK-11 / 2023-2024 sayılı başvuruyu incelemiş oluk; hakem, yardımcı hakem ve gözlemci raporlarını incelemiştir. 18/02/2024 tarihinde Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup Atoll Kozanköy SK – T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK müsabakasının 76.dakikasında T. Ersalıcı Dikmen SK futbolcusu Hüseyin Yıldırım’ın maçın hakemine yönelik yapmış olduğu saldırı ve darp fiilleri neticesinde maçın hakemi maçı tatil etmek zorunda kalmıştır.

KTFF Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu’nun vermiş olduğu kararında ilgili futbolcuya 65 (altmış beş) maç ceza vermekle birlikte bahse konu fiilleri yapan, maçın yarıda kalmasına sebep olan ve misafir takım konumundaki T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK’nın 8 (sekiz) müsabaka sahasının kapatılmasına karar verilmiştir.

Kanaatimizce sırf kendi futbolcusunun hakemi darp etmesi neticesinde maçın tatil edilmesine sebep olduğu için ve başka herhangi bir saha olayının meydana gelmediği bir müsabakadan dolayı misafir kulübe bu kadar yüksek bir saha kapatma cezası verilmesi alenen fahiştir ve adil değildir.

Kanaatimizce maçın salimen oynanması ve saha güvenliğinden ev sahibi takımın sorumlu olduğu bir ortamda ve hakem raporunda da görüleceği gibi her iki takım futbolcularının olayları yatıştırmaya yönelik hareket ettiği ve başka herhangi bir saha olayının meydana gelmediği durumda, misafir takım T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK’ye verilen cezanın bozulmasına ve 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) Kurul, TK-12/2023-2024 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve Dörtyol SK tarafından tarafımıza sunulan maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir.

Kurul öncelikle tarafımıza yapılan başvuruyu incelediğinde Dörtyol SK’nın aynı başvuru altında iki farklı konu için tek müracaat yaptığı görülmektedir. Tahkim Kurulu talimatları uyarınca Kurula başvuru usül ve esaslarına göre Disiplin kurulu, KTFF Yönetim Kurulu veya Kurullar tarafından verilen her kara karşı ayrı ayrı başvuru yapılması ve bununla ilgili her başvuru için ayrı ayrı başvuru harcı ödeyip makbuz alınması ön koşuldur, bu cihetle ilgili kulüp hem futbolcusuna verilen 80 maç men cezasına hem de kulübe verilen 12 maç saha kapatma cezasına aynı başvuru altında itiraz etmesi olanaksızdır. Bu cihetle kurul yapılan başvuruyu kısmen değerlendirip karara bağlamayı uygun ve adil bulmuştur. Huzurumuzda bulunan Dörtyol SK başkanının talebi ve beyanı üzerine kulüp aleyhine verilen 12 maç saha kapatma cezası aleyhindeki başvuru geri çekilmiş olup kurul sadece Dörtyol SK futbolcusu Berat Kurtay aleyhindeki 80 maç men cezasını değerlendirmiştir.

17/02/2024 tarihinde Dörtyol Adem Nural Stadında oynanan Dörtyol S K. – Pile T. S. K. arasındaki Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup müsabakasının bitiş düdüğüne müteakip Dörtyol SK‘nın 110527 lisans numaralı futbolcusu Berat Kurtay maçın hakemine doğru arkasından koşarak çok sert bir şekilde sırtına ve omuz bölgesine vurmuş ve hakemi darp ederek yere düşürmüştür, aynı futbolcu eylemine devam ederek yardımcı hakeme doğru koşmuş ve yardımcı hakemi iki eli ile göğsünden sert bir şekilde ittirmek suretiyle darp etmiştir, konu futbolcu araya giren Polise rağmen saldırma fiiline devam etmiş fakat ilgili futbolcu birçok kişinin uğraşına rağmen sakinleşmemiş ve birçok seyircinin sahaya girerek maçın hakemlerine saldırmasına ve olayların daha da büyümesine sebebiyet vermiştir.

Maçın hakemleri polis koruması eşliğinde sahayı terketmeye çalışırken taraftarların fiili müdahale ve saldırısına maruz kalmıştırlar, bu hususlar tarafımıza sunulan Dörtyol SK’nın kendi imkanlarıyla elde ettiği görüntülerde açıkça görülmektedir. Maçın hakemi soyunma odası önüne geldiği esnada bir kez daha aynı futbolcu tarafından çenesine yumruk vurmak suretiyle darp edilmiş ve yaralanmıştır, tüm bu saldırı ve darp fiilleri maçta görev alan güvenlik güçleri ve polislerin şahitliğinde gerçekleşmiş olup bunun aksi yönünde tarafımıza herhangi bir şahadet veya savunma yapılmamıştır.

Kurula davet edilen Dörtyol SK adına sadece kulüp başkanı savunma maksatlı gelmiş olup bahse konu olaylarda yer alan futbolcu gelip herhangi bir izahat verme veya savunma yapmaktan sarfınazar etmiştir. Kurulumuza yazılı savunma veren ve başkan aracılığıyla sözlü savunma yapan Dörtyol SK genel olarak yapılan saldırı fiilini ret ve inkar etmiş ve maçın hakeminin ilgili futbolcu tarafından darp edilmediğini iddia etmiş ve genel olarak tüm sorumluluğu hakemin kötü, art niyetli ve taraflı yönetimine bağlamış ve tüm iddiaları bu doğrultuda olmuştur.

Kurulumuz son zamanlarda maçlarda meydana gelen şiddet olaylarının artış gösterdiğini ve maalesef bu durumun alt yaş kategorileri de dahil olmak üzere devamlılık arzettiğini ve spor çevreleri tarafından bu tarz olayların kanıksanmaya başladığını üzülerek gözlemlemekteyiz, bu cihetle etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi haricinde kulüplerimize de ciddi görevler düştüğüne inanıyoruz.

Huzurumuzdaki meselede ise kurula sunulan hakem ve gözlemci raporları ve maç görüntüleri tetkik ve tezekkür edildikten sonra ve aksi yönde başka herhangi bir şahadet ve belge yokluğunda ilgili futbolcunun maçın hakemlerine karşı saldırı ve darp fiilini işlediği hususunda bulgu yaparız. Yapılan fiili müdahale ve saldırı eyleminin şiddeti, yapılış şekli ve oyuncunun sakinleşme fırsatı varken ikinci kez hakeme saldırıp daha ciddi şekilde hakemi darp etmesini dikkate aldığımızda ve keza aksi yönde başka herhangi bir savunma ve şahadet yokluğunda ilgili futbolcuya BTM Kurulu tarafından verilen toplam 80 maç men cezasını uygun ve adil bularak tarafımızdan müdahaleye gerek duyulmamıştır bu cihetle BTM Kurulunun vermiş olduğu 80 maç resmi müsabakadan men cezasını oybirliği ile onarız.

3) Kurul, TK-13/2023-2024 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. 17/02/2024 tarihinde Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli S K. – Geçitkale G. S. K. arasındaki AKSA 1. Lig müsabakasının 68. Dakikasında rakibine yaptığı fiili müdahale neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Gönyeli SK‘nın 108379 lisans numaralı futbolcusu İbrahim Kaba’ya KTFF Disiplin Kurulu tarafından 3 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir. Hakem raporunda ilgili futbolcunun rakibine yapmış olduğu müdahale şiddetli hareket olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte kurulumuza sunulan maç görüntüleri tetkik ve tezekkür edildikten sonra yapılan fiili müdahalenin şiddeti, yapılış şekli ve oyuncunun rakibinin kendisine yapmış olduğu fiili müdahaleye gösterdiği göğüsünden ittirmek suretiyle refleksini dikkate alarak disiplin talimatı madde 43 (2) uyarınca minimum ceza olan 2 resmi müsabakadan men cezasından daha fazla bir cezayı gerektirecek bir kural dışı hareket olmadığı kanaatine vardık, bu cihetle KTFF Disiplin Kurulunun vermiş olduğu 3 resmi müsabakadan men cezasını 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.