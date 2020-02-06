  • BIST 122.284
  • Altın 301,746
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5707
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Takipçi ‘kasan’ youtuber sevgilisini ‘öldürdü’, kendini hapiste buldu

» »
‘ImJayStation’ isimli milyonlarca abonesi olan Youtube kanalının sahibi Jason Ethier çektiği videolarla sevgilisinin öldüğünü duyurdu. Ardından gelen ‘yalan söyledim’ itirafı sonrası terk edilen Either tutuklandı.
Takipçi ‘kasan’ youtuber sevgilisini ‘öldürdü’, kendini hapiste buldu

‘ImJayStation’ isimli milyonlarca abonesi olan Youtube kanalının sahibi Jason Ethier çektiği videolarla sevgilisinin öldüğünü duyurdu. Ardından gelen ‘yalan söyledim’ itirafı sonrası terk edilen Either tutuklandı.

Kanada’da kendisi gibi ‘internet ünlüsü’ olan sevgilisi Alexia Marano’nun içkili bir araç sürücüsünün çarpması sonucu öldüğünü söyleyen Ethier, ardından Marano anısına yapıldığını iddia ettiği karanfillerle süslü bir alanda çektiği videoyu yayınladı.

5.4 milyon takipçisi olan Ethier bir sonraki videoda ise ‘Ouija‘ tahtası adı verilen ve üzerindeki harfleri kullanarak ölen kişilerin ruhlarıyla konuşulduğuna inanılan oyuncağı kullanarak sevgilisiyle ‘iletişime geçmeye çalıştı’.

Son olarak, her şeyin uydurma olduğunun itiraf ettiği videosuyla sosyal medyada büyük tepki çeken youtuber, bütün bunları sevgilisiyle birlikte planladığını, amacının takipçi sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Takipçilerinin olayı sorgulamaya başlaması üzerine gerçeği itiraf etmek zorunda kalan ‘fenomen’ yaptıkları için sevgilisinin ailesinden de özür diledi.

Olay sonrası ilişkisini bitiren Alexia Marano ise sevgilisinin kontrol manyağı olduğunu, ondan korktuğu için bunları yapmayı kabul ettiğini söyledi. Genç kadının silahla tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Either tutuklandı.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, “YEDAM” ile bağımlılıklardan kurtarıyor02 Şubat 2020 Pazar 12:28
  • Seks yapmak için en ideal yer mutfakmış!31 Ocak 2020 Cuma 22:51
  • Yanak bölgesi çukurlarına dikkat31 Ocak 2020 Cuma 21:50
  • Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden test geliştirildi31 Ocak 2020 Cuma 21:47
  • Bu otelde hamile kalana 18 yıl boyunca konaklama bedava!31 Ocak 2020 Cuma 19:50
  • Kalp krizi geçiren Çinliye Koronavirüs korkusuyla kimse dokunmadı31 Ocak 2020 Cuma 19:49
  • Hindistan’da kızının doğum gününe davet ettiği 20 çocuğu rehin alan baba polis tarafından öldürüldü31 Ocak 2020 Cuma 19:45
  • Japon postacı 16 yıl boyunca hiç teslimat yapmamış: Çok zahmetliydi30 Ocak 2020 Perşembe 19:37
  • Üstel: “KKTC yıllardır, ambargo ve izolasyonlar altında kıvranıyor”30 Ocak 2020 Perşembe 14:10
  • Oxfam'dan AB'ye kalkınma yardımı eleştirisi30 Ocak 2020 Perşembe 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti