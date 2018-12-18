  • BIST 89.813
  • Altın 215,137
  • Dolar 5,3552
  • Euro 6,0901
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Taliban ve ABD BAE'de görüştü

» »
Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmek amacıyla Taliban örgütü temsilcileriyle Amerikalı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüştü.
Taliban ve ABD BAE'de görüştü

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Taliban temsilcileriyle Amerikalı yetkililer arasında dün yapılan görüşmelere Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) temsilcilerin de katıldığı belirtildi.

 

Açıklamada, görüşmelerde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede barışın tesis edilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında da barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlayacağı açıklandı.

 

​Açıklamada, görüşmeleri yürütecek Abdul Salam Rahimi başkanlığındaki Afgan heyetinin BAE'ye gittiği vurgulandı.

Taliban temsilcileri ve Amerikalı yetkililer ekim ayında da Katar'da bir araya gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez13 Aralık 2018 Perşembe 12:00
  • Pentagon Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi13 Aralık 2018 Perşembe 10:24
  • Tüm dünya bu videoyu konuşuyor11 Aralık 2018 Salı 13:15
  • Netanyahu: Türkiye'yle ilişkilerimizde gelişme var, Erdoğan bana sadece 6 günde bir 'Hitler' diyor11 Aralık 2018 Salı 12:45
  • Yemen'de nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor11 Aralık 2018 Salı 10:46
  • Mısır piramidinin tepesinde çıplak video çeken çift hakkında soruşturma başlatıldı10 Aralık 2018 Pazartesi 10:38
  • Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti10 Aralık 2018 Pazartesi 09:46
  • Sarı Yelekliler harelti yayılıyor: Tunus'ta 'Kırmızı Yelekliler' çağrısı10 Aralık 2018 Pazartesi 09:40
  • Kaçak Prenses Latife yakalandı!05 Aralık 2018 Çarşamba 15:21
  • "Selman, tutuklanmamak için elçliğe kaçtı"01 Aralık 2018 Cumartesi 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti