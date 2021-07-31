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Taliban vilayet merkezlerine odaklandı

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ABD ve diğer yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmeye başlamasıyla sahada ilerlemeye başlayan Taliban, vilayet merkezlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Taliban vilayet merkezlerine odaklandı

Afganistan'daki 407 ilçenin 150'den fazlasını kontrolünde bulunduran Taliban militanları, vilayet merkezlerine yönelik saldırılarını arttırdı.

Militanlar, son 24 saat içinde ülkenin batısındaki İran sınırında bulunan Herat, güneydeki Helmand ve Kandahar, kuzeydoğuda Tahar vilayeti merkezlerine saldırılar düzenledi.

Herat emniyet yetkilileri, militanların, Herat merkezine yönelik saldırılar başlattığını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Çatışmaların Herat Uluslararası Havalimanı yakınlarında devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle söz konusu havalimanından 2 gündür uçuşların yapılamadığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, çatışmalarda militanların ağır kayıplar verdiğini belirtti.

Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Herat kenti girişinde dün akşam Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında bir havan mermisinin Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) kentteki ofisine isabet etmesi sonucu, 1 Afgan koruma hayatını kaybetmişti.

Kandahar, Helmand ve Tahar vilayetlerinde çatışmalar sürüyor

Helmand İl Şura Vekili Ataullah Afgan, militanların, Helmand vilayet merkezi Leşkergah şehrinde saldırı düzenlediğini ve çatışmaların kent merkezinde devam ettiğini söyledi.

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