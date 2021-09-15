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Taliban yönetiminden kaçan Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları Pakistan'a gitti

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Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı'nın bazı oyuncuları, Taliban yönetiminden kaçarak Pakistan'a gitti. Kadın futbolcular seyahat sırasında başlarına birşey gelmemesi için burka giymek zorunda kaldı.
Taliban yönetiminden kaçan Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları Pakistan'a gitti

Pakistan yetkilileri, bazı genç futbolcular ve ailelerinden oluşan 80 kişilik grubun Salı gecesi Torkham Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıklarını açıkladı.

Pakistan İletişim Bakanı Fawad Chaudhry, "Afganistan kadın futbol takımına hoşgeldin diyoruz. Oyuncuların Afganistan pasaportları ve Pakistan vizeleri vardı. Pakistan Futbol Federasyonu tarafından karşılandılar" dedi.

Pakistan'da yayımlanan The Dawn gazetesi bütün kadın futbolculara acil insani yardım vizesi verildiğini bildirdi.

Çiçeklerle karşılanan kadın futbolcular, Taliban'ın kendilerini hedef almasından korktuklarını söyledi.

Futbolcular Lahor kentine götürüldü.

Bazı futbolcuların Pakistan'dan sonra sığınma başvurularının kabul edilmesi halinde ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Avustralya üç hafta önce 50'den fazla kadın sporcu ve yakınlarının Afganistan'dan tahliyesini sağlamıştı.

Taliban yönetimi henüz kadınların spor yapmasına izin verip vermeyeceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Avustralya medyasına konuşan bir Taliban yetkilisi ise kadınların spor faaliyetlerine katılmasının "gereksiz" olduğunu söylemişti.

Afganistan'da 1996-2001 arasında Taliban yönetiminde kadınların profesyonel olarak spor yapmaları yasaklanmıştı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek 20 yıl sonra yeniden ülkede kontrolü sağlamasının ardından birçok kadın sporcunun saklanmayı tercih ettiği biliniyor.

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