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Taliban’dan skandal açıklama: İntihar bombacılarını övdü, ailelerine toprak sözcü verdi

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Dünya, “Biz artık değiştik, eski Taliban değiliz” açıklaması yapan Taliban’ı tanıyıp tanımamayı tartışırken, Kabil’den akıllara durgunluk  veren bir açıklama geldi.
Taliban’dan skandal açıklama: İntihar bombacılarını övdü, ailelerine toprak sözcü verdi

Dünya, “Biz artık değiştik, eski Taliban değiliz” açıklaması yapan Taliban’ı tanıyıp tanımamayı tartışırken, Kabil’den akıllara durgunluk  veren bir açıklama geldi.

Afganistan’ı ele geçirdikten sonra bugün Taliban yönetimindeki İçişleri Bakanlığı ülkedeki eski hükümet ve “Batılı müttefiklerine” karşı saldırı düzenleyen ve ölen intihar bombacılarını övdü. ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konan İçişleri Bakan Vekili Sirajuddin Hakkani, önceki gün Kabil’deki Intercontinental Hotel’de düzenlenen bir törene katıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, toplantının detaylarını paylaştı.

2018’de intihar saldırısı düzenlenen otelde o saldırıyı gerçekleştiren intihar bombacılarının aileleriyle bir araya gelen Hakkani, teröristleri övdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakan, konuşmasında ülkesi ve İslam için canını verenleri övdü” ifadesi kullanıldı.

1037 TL PARA VERİLECEK

Öte yandan intihar bombacılarının ailelerine giysi yardımının yanı sıra 10.000 Afgani (yaklaşık 1.037 TL) ve arsa verileceği kaydedildi.

Toplantı, 2018’de intihar saldırısına uğrayan Intercontinental Hotel’de gerçekleştirildi.

Taliban ile bağlantısı olan silahlı örgüt Hakkani ağının yönetimini babasından alan Hakkani, batı istihbarat birimleri tarafından çok sayıda intihar saldırısının arkasındaki isim olarak gösteriliyor. Kabil’de 2008 yılında bir otele düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olarak aranan Hakkani, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesiyle birlikte içişleri bakanı olarak görevlendirildi.

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