Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, medyada Çatalköy’de meydana gelen patlamalar ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili yer alan haberlerde, akıllara diğer patlamalar ile yangınları da getirdi. Askeri birliklerin, ormanlık Alev Kayası bölgesini atış alanına döndürmesi birçok kez yangın çıkmasının neden oldu.Mevlevi’de yaşanan patlamada, 13 yaşındaki Makhirİsmailov öldü. 2018’de Hamitköy’de yaşanan patlamada, 5 işçi ağır yaralandı ve 25 yaşındaki işçi Adem Tunç’un eli koptu. 29 Haziran 2019 tarihinde, Yuvacık’taki meskun bölgeye havan mermisi düştü. Ve son olarakÇatalköy’de mühimmat deposu patladı. Ayşaba, Ersin ovlcuğuma, ormanların atış alanına çevrildiği, Mevlevi ve Yuvacık gibi meskûn bölgelerin atışı bölgeleri haline dönüştürüldüğü yerler için hükümet olarak tedbir düşünüyormu diye sorun. Yoksa asker ne der düşüncesi ile Allah Kerim, eğilde gülle geçsin mi diyecek. Allah Kerim derse, lütfen Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve inenin o ateş çemberinden çıkamayacağını ona söyleyin dedi.

**

Sn. Ünal Üstel, Çatalköy bölgesinde, Acapulco Oteli yerinan yeksan eden patlama sonrasında, turistlerin kaçarcasına ülkelerine döndüğü ve Turizmin darbe aldığı söyleniyor. Birçok Bakanın yanısıra Başbakan ve Cumhurbaşkanının seferber olduğu olay sonrasında gözler sizleri de aradı. Ayşaba hepsinin sesini duyduk ama bir bir Ünal ovlucuğumunsesini duymadık. Turistler için ne yaptığını merak ettim dedi. Siz merak etmeyin, soğuk su içtiğinizi ve sesinizi kısıldığını, bu nedenle konuşamadığınızı, ayağınızdaki nasırın da çok kötü olması nedeniyle yürüme güçlüğü çektiğinizi ona izah ettim. Sn. Üstel, Hacı amca, bir şey soracağım diyerek,acaba, bakan sayımında, Turizm Bakanını da bakandan sayıyorlar mı? Yoksa bonus kategorisinde mi tutuyorlar dedi.

**

Sn. Okan EroğluCAS Sözcüsü olarak TAK’a yaptığınız açıklamada, durumunuz ile ilgili bir sonuç alınana kadar eylemin açlık grevine varana kadar daha da geliştirileceğini söylediniz. Daha önce işten durdurulan 134 kişiden 16’sının istihdam edildiğini söylerken, bunun devamını beklediğinizi ve artık işsiz kalmaya tahammülünüzün kalmadığını dile getiriniz. Sevgili Okan, ensesi kalın, gerdanı sarkık amca ve dayıları olanlara eyvallah, geri kalanına da ‘Hadde yallah’ denileceğini taa o zaman anlamalıydınız. Ve ipi sağlam kazığa bağlamalıydınız. Çünkü bizi idare ettiklerini sananlar, lafa gelince El Nino’nun yarattığı,Maria Kasırgası gibi eserler, verdikleri söz sonrası iş icraata gelince pamuk şekeri gibi sünerler.

**

Sn. Hasan Esendağlı, Barolar Birliği Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Türkiye yargı sisteminin, bu aşamada içinde bulunduğu durum nedeniyle bize uygun olmadığını, artan suçlar nedeniyle, yargıya ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu, ülkeye girişlerde ise bir umursamazlığın söz konusu olduğunu ve bu durum toplumu endişeye sevk ederken huzurunu bozduğunu belirttiniz. Ayrıca poliste bir yozlaşmanın söz konusu olduğunu ve yol güvenliğinin devlet tarafından sağlanamadığını dile getirdiniz. Kamuya giriş ve yükselmelerde yaşanan adaletsizliğe de değinerek küskünler ordusu yaratıldığından söz ettiniz. Sn. Esendağlı, Hacı amca, bu açıklamanın altına imzamı da, Mührümü da atarım. Bizi yönettiğini sanan bazı emir erleri, bak çekirge, sen 36 yaşında prematüre bebeksin diyor. Ah be Guzzum, kaliteli yaşamak senin neyine gerek diye onlar cukkaları doldururken bizleri de sürekli öpüyor dedi.

**

Sn. Çetin Sadeli, kasım ayında yapılacak olan DP Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıkladın. Ve Haziran ayında DP üyesi olduğunu, hakkın olan adaylık için başvuracağını belirttin. Adaylık için abilerime da sordum. En doğal hakkın dediler. Bu yüzden DP Genel başkanlığına adaylığımı koyacağımı, Dünya ve tarih önünde açıklıyorum dedin. Ayşabayörü da gorkma Çetin’im. Kim korkar hain kurttan dedi. Sevgili Çetin, Muhittin Hacıbulgur amca, KKTC dört tarafı denizlerle çevrili bir ada. Ama balığa yalnız tezgâhlarda bakıyoruz bıyıklarımızı bura bura. Kıbrıs eşeği dünyaca meşhurmuş bizde semer vurulacak eşek bol. Başkan olunca ya üzerimizdeki semeri kaldırmak için gorkmadan yürüyecekmi diye sor.

**

Sn. Arif Alasya, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Narin Şefik hanım ödeneği ile bilgisayar alımı yapacak. Keşke Zorlu Bey ve diğerleri da bir aylık yakıtlarını bağışlasa diyorsun. Da, yakıt bağışlanırsa, düğün, cenaze, nişan, sünnet, bağ, bahçe, kahve, restoran ve dağ ile bayırı sonra kim dolaşarak? Vatan Millet nutukları ile ‘Milliyetçiliğin kitabını’ kim dağıtacak? Yahu Arif gardaş, sen sermayenin, katıra yüklenmesini mi istersin? Sermaye NOS olursa bizim,‘Mahalleye’ gitmek için son yolculuğa çıkacağımızı bilmiyormusun? Nurşidiye aba, Arif ovlucuğuma selam söyleyin. Kimse bindiği otobüsten, yarı yolda inmez. Herkes menfaatinin bittiği durakta iner. Töre’lere uygun olarak milliyetçiliğe dayalı lilliyetçi menfaatler ilk durakta bitmez. Hedef son durak diyor.

**

Sn. Yusuf Şentuğ, Her Daim Dostlar olarak, 14 Eylül 2019 sabah gündoğumunda, sahillerimizi, görmek istediğimiz gibi olması için ‘Yeşili sev doğayı koru’ sloganı ile sahil temizliği etkinliği yaptınız. Etkinliğinize Mağusa Kale LionsDerneğı kulübü, Gazimağusa Çevre Koruma Dairesi, Kamp-Der ve Gürdağ geri dönüşümün yanısıraYeniboğaziçi Belediyesi’nin de lojistik destekvernesi sonrasında, sahildeki atıklar plastik, cam, metal, kâğıtlar toplanarak çöp yerine, ayrıştırılmak için geri dönüşüme gönderildi. Her Daim Dostlar olarak böylesi anlamlı bir etkinliği imza atmanız, belki çevreye at gözlükleri ile bakanlara bir örnek, çevre magandalarına da utanılacak bir görsellik oluşturur. Sn. Şentuğ, dostlarınız ile birlikte çevre için yaptıklarınız sonrasında bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket oluyorsunuz. Ve duaların en hayırlısı olarak nitelendirilen yatmadan önce edilen duaların ilk sırasında yer alıyorsunuz.

**

Sn. Zekai Gece, Kar-İş Basın Sözcüsü olarak toplu taşımadevletin, planlama ve mali kaynak konusuna gereken önemi göstermediğini belirttiniz. Ve bazı öğrencileri okula taşıyan araçların eski ve bakımsız olduğuna vurgu yaparak bu durumun kaliteyi düşürdüğünü dile getirdiniz. Taşımacılar arasında öğrencileri kim alacak kavgasının yaşandığını da belirttiniz. Sn. Gece, umursamazlığın diz boyuna yükseldiği ülkede, balığın başını geçtik, tuz bile koktu. Bu nedenle siyasileri, halk olarak,sevmeye doyamadıklarımız ve sövmeye doyamadıklarımız olarak ikiye ayırdık.Sevdiklerimizi, kaliteyi yükseltecekleri için severiz. Sevilmeyenlere ise küfürlü hicaz faslından beste ve güfte düzenleriz. .

**

Sn. Mehmet Koçini,Gülenyüzler Anaokuluna, çocuklarını kaydettirmek isteyen velilerden, 400 TL. Kayıt ücreti ile 145 TL’de üniforma ücretininistendiğinin yanısıra satmaları için bilet verilmesine yönelik tepkiler doruğa yükseliyor. Müdür Muavini olarak yapmış olduğunuz açıklamada, “Eğitim veriyoruz. Ticareti öğretiyoruz” dediğinizi ve 400 TL. Kayıt ücretinin, çocukların tüm yıl boyunca yapacağı etkinliklerde kullanılacak malzemeler için alındığını, durumu olmayan ailelere ise taksit yapıldığını ifade ettiniz. Tamam da, Anayasa’da devlet okullarının meccani olduğu yazılı değil mi? Yoksa Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz diye düşünenler sınıfındanmısınız? Mehmet hocam sizin tenzih ederek söylüyorum. Bugüne kadar başımıza vuranlara hep at gözlükleri ile baktık. Bunun için bugüne kadar bize hep ‘Çüşş’ demeleri zorumuza gitmedi. Ama sanırım bu noktadan sonra bazılarına artık ‘Çüşş’ deme zamanımız geldi de geçiyor.

**

Sn. Nur Nadir, Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcı olarak, YDÜ ile işbirliği protokolü imzaladığınızı öğrendik.Protokole, Kurucu Başkan Yardımcısı olarak sizin, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da İrfan Suat Günsel’in imza koyduğu belirtildi. Güçlü medya kuruluşu ile her alandaki başarıları tartışılmaz olan bir kurum arasında gerçekleşen işbirliğinin, ülkeye büyük fayda sağlayacağı görüşündeyiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Nur hanım, geç kalınmış bir işbirliği idamdan sonra gelen affa benzer. Ancak tam zamanında yapılan bu işbirliği, kültür, yardımlaşma isimli idam mahkûmunu ipten kurtardı.

**

Sn. Güven Bengihan,Çatalköy’deki mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile ilgili olarak yapmış olduğun açıklamada, bundan böyle daha büyük felaketlerin yaşanmaması için askeri mühimmat ve akaryakıt depolarının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması gerektiğini söylediniz. Ayrıca gelecek nesillere silahlar, bombalar yerine sevgi çiçeklerinin açacağı barış içinde bir Kıbrıs bırakmanın sendika olarak birincil göreviniz olduğunun altını çizdiniz. Da Abdülmutallip amca, çocuklarının barış içerisinde kaliteli bir yaşam sürmesini düşünemeyen koyunların çoğunlukta olduğu ülkelerin, komşuları kasaplardan oluşur dedi. Başkan, koltuk için illa bazıları i kuyruksallayan köpek olacak. Bu nedenle önce sadakati öğreniyorlar. Sonrasında havlamayı geliştirerek, ısırma pozisyonuna geçiyorlar.

**