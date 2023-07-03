Tanju Özcan'ın CHP genel binasına yürüyüşü başladı

CHP'de değişim isteyen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrılmasını talep eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Değişim ve Adalet" yürüyüşüne Atatürk heykeli önünden başladı.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilmiş, 13 Haziran'da süresinin dolmasının ardından CHP'ye geri dönmüştü. Özcan, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'na sık sık "değişim" çağrısı yapmıştı. Geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘değişim ve adalet yürüyüşü’ başlatacağını açıklamıştı.

"Atam, kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Atatürk heykelinin önünde konuşma yapan Özcan, şöyle konuştu:

"Atam, şu anda senin kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor.

"CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor"

Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki Atatürkçü gömleği çıkarsınlar. İşte ben de bu yüzden sizin huzurunuzda CHP genel merkezine az sonra yürümeye başlayacağım.

"Bu yürüyüş, başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için olacak"

Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için olacak. Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlanan için gerçekleştiriyorum. CHP genel merkezine Köroğlu’nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini yakıyorum. Bu adımları kendi geleceğim için değil cumhuriyetimiz için, gelecek nesiller için yapıyorum. Gücümü halktan alıyorum ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyorum"."

Özcan, daha önce yaptığı açıklamada yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan vazgeçmesi halinde iptal olacağını ifade etmiş ve yürüyüşten vazgeçmesi için kendisine çeşitli siyasal vaatler verildiğini söylemişti.

Özcan'ın yürüyüşünün 10 gün sürmesi bekleniyor.