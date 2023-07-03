  • BIST 5.976,91
  • Altın 1612.228
  • Dolar 26.0496
  • Euro 28.4169
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Tanju Özcan'ın CHP genel binasına yürüyüşü başladı

»
Ankara'ya doğru Bolu'dan yola çıkan Özcan'ın yürüyüşünün 10 gün sürmesi bekleniyor
Tanju Özcan'ın CHP genel binasına yürüyüşü başladı

CHP'de değişim isteyen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrılmasını talep eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Değişim ve Adalet" yürüyüşüne Atatürk heykeli önünden başladı. 

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilmiş, 13 Haziran'da süresinin dolmasının ardından CHP'ye geri dönmüştü. Özcan, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'na sık sık "değişim" çağrısı yapmıştı. Geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘değişim ve adalet yürüyüşü’ başlatacağını açıklamıştı.

"Atam,  kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Atatürk heykelinin önünde konuşma yapan Özcan, şöyle konuştu:

"Atam, şu anda senin kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor.

"CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor"

Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki Atatürkçü gömleği çıkarsınlar. İşte ben de bu yüzden sizin huzurunuzda CHP genel merkezine az sonra yürümeye başlayacağım.

"Bu yürüyüş, başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için olacak"

Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için olacak. Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlanan için gerçekleştiriyorum. CHP genel merkezine Köroğlu’nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini yakıyorum. Bu adımları kendi geleceğim için değil cumhuriyetimiz için, gelecek nesiller için yapıyorum. Gücümü halktan alıyorum ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyorum"."

Özcan, daha önce yaptığı açıklamada yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan vazgeçmesi halinde iptal olacağını ifade etmiş ve yürüyüşten vazgeçmesi için kendisine çeşitli siyasal vaatler verildiğini söylemişti.

Özcan'ın yürüyüşünün 10 gün sürmesi bekleniyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsveç'te Kur'an yakma eylemine tepki: Kabul etmek mümkün değil29 Haziran 2023 Perşembe 11:05
  • Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem29 Haziran 2023 Perşembe 10:40
  • Türkiye-İsveç toplantısı 6 Temmuz’da düzenlenecek28 Haziran 2023 Çarşamba 19:10
  • Erdoğan: Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız28 Haziran 2023 Çarşamba 10:29
  • Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü26 Haziran 2023 Pazartesi 08:10
  • TİP Vekili Can Atalay'dan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na 'Silivri Cezaevi'nde toplanma' çağrısı24 Haziran 2023 Cumartesi 19:33
  • Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Can Candan ‘resmen’ geri döndü24 Haziran 2023 Cumartesi 13:10
  • Erdoğan 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atadı22 Haziran 2023 Perşembe 14:33
  • Hrant Dink davası: Yargıtay kararını verdi22 Haziran 2023 Perşembe 14:24
  • İmamoğlu: Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye’yi, giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor22 Haziran 2023 Perşembe 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti