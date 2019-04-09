  • BIST 98.135
  • Altın 238,857
  • Dolar 5,6904
  • Euro 6,4146
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Tansyon ses dalgalarıyla düşürülecek!

» »
İngiliz Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, böbreklerdeki sinir hücrelerini yoğun ses dalgalarıyla yakarak hipertansiyonu tedavi etiklerini duyurdular.
Tansyon ses dalgalarıyla düşürülecek!

İngiltere'de araştırmacılar, 140 gönüllü tansiyon hastasının böbreklerindeki sinir hücrelerini yoğun ses dalgalarıyla yakarak hipertansiyonun tedavisini mümkün hale getirdiğini öne sürdü. Yüksek tansiyon problemi ortadan kalkan hastalarda, kalp krizi ve felç riski de neredeyse yan yarıya düştü. 

Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin konferansında, 60 dakika süren terapiyle, hastaların yüzde 60'ında başarılı sonuç elde edildiğini ve yüzde 30'unun artık tansiyon ilaçlarının hiç birini kullanmasına gerek kalmadığı söylendi.

Circulation dergisinde yayımlanan araştırmada 'böbrek denarvasyonu' denilen tedavinin sinir hücrelerini öldürerek beyin ve böbrek arasındaki bağlantıyı azalttığını, bunun da tansiyonun yükselmesini yavaşlattığı belirtiliyor.

KOMPLİKASYONU YOK

Araştırmaya çeşitli ülkelerden katılan gönüllülerin hiçbirinde tedavi boyunca veya sonrasında sağlığı tehdit eden herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Yeni tedavi yöntemiyle, baş dönmesi, baş ağrısı, ishal ve yorgunluk gibi yan etkileri bulunan tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek duyulmayacak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kansere karşı hangi vitaminler iyi gelir?07 Nisan 2019 Pazar 21:48
  • “Kolerektal Kanserler Sempozyumu” yapıldı06 Nisan 2019 Cumartesi 14:58
  • Mide ilacını 5 yıldan fazla kullanmayın çünkü...06 Nisan 2019 Cumartesi 11:00
  • Su içmenin faydaları nelerdir?06 Nisan 2019 Cumartesi 10:00
  • Kanserin öncü belirtileri nelerdir önemsiz görünüyor ama...06 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
  • Az ya da çok… Alkol felç riskini artırıyor05 Nisan 2019 Cuma 22:35
  • Asma yaprağı, maydanoz ve ithal armutta limit üstü kalıntı tespit edildi05 Nisan 2019 Cuma 17:18
  • Bağımsızlık Yolu, devlet hastanelerinde ücret alınmasını eleştirdi05 Nisan 2019 Cuma 16:05
  • KKTC'de 5 yılda 3 bin 633 yeni kanser vakası05 Nisan 2019 Cuma 15:17
  • Anton sendromu nedir kör olduğunu farketmeme hastalığı04 Nisan 2019 Perşembe 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti