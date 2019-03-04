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Tanzimdeki baklagil, patates ve soğan ithal

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Tanzim satış noktalarında satışa sunulan kurubaklagillerle pirincin stoklardaki ithal ürünler olduğu bildirildi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör tanzim noktalarındaki patates ve soğanın da ithal olduğunu aktardı.
Tanzimdeki baklagil, patates ve soğan ithal

Tanzim satışa sebze ve meyveden sonra bazı kurubaklagillerle pirincin de eklenmesi, gözleri bu ürünlerin ne kadarının üretilip ne kadarının ithal edildiğine çevirdi.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'a konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, stoklardaki yerli kurubaklagilin bittiğini, tanzim satış için stoklardaki ithal ürünlerin çıkarıldığını söyledi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

Tanzim noktalarındaki patates ve soğanın da ithal olduğunu anlatan Güngör, market ve pazarlarda satılan patates soğanın yüzde 70-80’inin ithal olduğunu aktardı.

Güngör, tanzim satışın sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Tanzimde kilosu 6 TL’den satılan pirinç, geçen yıl Çin, Yunanistan ve İtalya’dan ithal edildi.

TÜİK’e göre 2018’deki 265 bin ton pirinç ithalatı için 140,6 milyon dolar ödendi.

Tanzimde kilosu 4,50 TL’den satılan yeşil mercimeğin 2018’deki ithal miktarı da 22 bin ton oldu. Kanada ve Rusya’ya bu ithalat için 144,7 milyon dolar ödenirken, 2018’deki yeşil mercimek üretimi ancak 43 bin ton olabildi.

2002 ile kıyaslandığında üretimde yüzde 34’lük düşüş görüldü. 2002-2018 arası ekim alanları kıyaslandığındaysa, nohutta ekim alanı yüzde 22,1, yeşil mercimekte yüzde 52,6 daraldı.

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