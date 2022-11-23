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Tatar, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütleri ile mücadelede operasyonlarını yürüttüğü önemli jet üslerinden biri olan, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Tatar, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti

Tatar, Diyarbakır temasları kapsamında ziyaret ettiği Jet Üs Komutanlığında, görevli Türk Hava Kuvvetleri çalışanlarıyla bir araya gelerek, komutanlığın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve alandaki F-16’ları yakından inceledi.

Burada, Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar ile görüşen ve şeref defterini imzalayan Tatar’a plaket ve F-16 maketi de takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Erenköy mücadelesi esnasında şehit olan Cengiz Topel’i anarak, paraşütle iniş yapmak durumunda kalan Topel’in Rumlar tarafından öldürülmesinin en büyük üzüntüleri olduğunu kaydetti. Cengiz Topel’in gönüllerde müstesna yerini her zaman koruduğunu kaydeden Tatar, bu nedenle, Türk Hava Kuvvetleri’nde duydukları minnettarlığı da dile getirdi.

Erenköy muharebelerinin bir bakıma dönüm noktası olduğuna işaret eden Tatar, Türk Hava Kuvvetleri’nin müdahalesiyle durumun Kıbrıs Türk halkının lehine ve ardından bir zafere dönüştüğünü belirti.

Her türlü çatışmada Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs Türk halkına destek verdiğini de anımsatan Tatar, semalarda görüldüklerinde, Kıbrıs Türklerine mutluluk, Rumlara ise korku verdiğini ifade etti.

- “Hava Kuvvetleri’nin gücü Kıbrıs’ta barış ve huzurun çok önemli bir teminatıdır”

Tatar, “ Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’a yakın olması, uçakların 5-10 dakika içerisinde Kıbrıs’ın semalarında olabilmesi ve bizlerin savunması için Hava Kuvvetleri’nin gücü Kıbrıs’ta barış ve huzurun çok önemli bir teminatıdır. Kıbrıs Türkleri olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne bizim çok farklı bir sevgimiz vardır. Tarihten, Cengiz Topel’den gelen bir özlemimiz vardır” dedi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin son yaptığı harekatla ve bulundukları yerden verilen talimatla 89 farklı hedefin imha edilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri’nin gücü ve kabiliyetini ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Doğu Akdeniz’e ve KKTC’ye güvenlik ve huzur veren tüm pilotları selamladığını ve minnet duygularını ifade etmek istediğini belirtti.

- Tuğgeneral Kayapınar: “Her zaman hazırız. Her yerde, her zamanız”

Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar da, düşmana korku, dosta ise böyle duyguları hissettirebilmiş olmaktan ve KKTC’yi en üst düzeyde tuttuklarının farkında olunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayapınar, “Son operasyonda da gördüğünüz gibi biz her zaman hazırız. Her yerde her zamanız. Biz ırk, din, dil ayrımı yapmadan milletimizin devletimizin hizmeti altındayız. Bunu her zaman hissetmeniz bizim için en büyük gurur ve şereftir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı ağırlamaktan şeref duyduğunu dile getiren Kayapınar, Tatar’ın kişiliği ve geçmişi itibarıyla büyük saygılarını kazandığını belirtti.

Görüşme ardından, üs komutanlığı gezilerek, incelemeler yapıldı.

- Tatar, yarın Malatya gazileri ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın temasları yarın Malatya’da devam edecek. Tatar, ilk olarak Malatya’da yer alan gaziler derneğini ziyaret edecek. Ardından İnönü Üniversitesi 2022-2023 Akademik Açılış Töreni’ne katılacak.

Açılış Töreni ardından “Doğu Akdeniz’de Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan Kıbrıs” konulu konferans verecek Tatar’a Fahri Doktora takdimi yapılacak. İnönü Üniversitesi Rektörü ile de bir araya gelecek Tatar, “Acılardan Cumhuriyete” adlı fotoğraf sergisi açılışına da katılacak.

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