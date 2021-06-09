Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüştü

Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolara rağmen başarılı sporcularımızın olmasından ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin duyurulabilmesinden gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti adına Anadolu Efes basketbol takımının büyük başarılara imza attıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes takımına ve antrenörlerine selam ve sevgilerini ileterek, Erten Gazi’yi kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.