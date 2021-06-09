  • BIST 1.450
  • Altın 521,114
  • Dolar 8,5764
  • Euro 10,4551
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüştü

» »
Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüşme yaptı.
Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolara rağmen başarılı sporcularımızın olmasından ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin duyurulabilmesinden gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti adına Anadolu Efes basketbol takımının büyük başarılara imza attıklarını kaydetti.  

Cumhurbaşkanı Tatar, 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes takımına ve antrenörlerine selam ve sevgilerini ileterek, Erten Gazi’yi kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:06
  • Anadolu Efes EuroLeague Final Four'da finale yükseldi28 Mayıs 2021 Cuma 21:40
  • Türk derbisini Anadolu Efes kazandı27 Şubat 2021 Cumartesi 17:45
  • Basketbolda MHK birlikteliği26 Şubat 2021 Cuma 14:27
  • NBA'ye 2 yeni takım geliyor08 Ocak 2021 Cuma 22:28
  • Beykoz Belediyespor ile Anorthosis, "Güney Kıbrıs'ta" Mağusa’da karşılaştı21 Aralık 2020 Pazartesi 11:43
  • Bu kez Basketbol!! Oyuncular 1.5 metre mesafeye dikkat edecek!24 Ekim 2020 Cumartesi 10:21
  • “Yaşam Sporla Güzel” sloganıyla düzenlenen sokak basketbol turnuvası yarın başlıyor13 Ağustos 2020 Perşembe 15:37
  • NBA'de sezon 30 Temmuz'da yeniden başlıyor27 Haziran 2020 Cumartesi 11:09
  • Avrupa’da basketbol ligleri iptal: THY Avrupa Ligi ve Eurocup oynanmamış kabul edilecek25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti