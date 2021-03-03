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Tatar: “Patatesin İngiltere’ye ihracatı için girişimde bulunacağız”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Efendi’yi kabul ederek görüştü. 
Tatar: “Patatesin İngiltere’ye ihracatı için girişimde bulunacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Efendi’yi kabul ederek görüştü. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu. 

K. T. Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven, Cumhurbaşkanı Tatar’a pandemi öncesinde üretilen yerli patatesin Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatının yapıldığını, ancak pandemi sebep gösterilerek Avrupa Komisyonu’ndan gelen bitki sağlık müfettişinin gelmemesi sonucunda ihracatın gerçekleşemediğini aktararak, bu konuda temassız ihracatın önünün açılması ve üreticilerin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması için gerekli başvuruları yapmaya hazır olduklarını iletti. 

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, özellikle Beyarmudu bölgesi, kırmızı köyler denilen Güney Mesarya köyleri ile birlikte batıda Doğancı ve bölgesinde üretilen patatesin başarılı bir yerli ürün olduğunu ve bu ürünün pazarlanabilme olanaklarının iyice araştırılması gerektiğini vurguladı. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında patates ürününün ihracatının da bir girişimin sonucu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu girişimin sekteye uğramasının üzücü olduğunu kaydetti. 

 

Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki sıkıntılar için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirterek, 5 Mart Cuma günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini kaydetti.

 

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Brexit sonrası Birleşik Krallık ile ilişkilerin ticari anlamda güçlenmesi bağlamında girişimler yapılabileceğine ve patatesin İngiltere’ye ihracatı konusunda da girişim imkanlarının oluşabileceğine işaret etti.

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