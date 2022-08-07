Tatar: Sporcularımız, çağ dışı ambargolara rağmen her dalda büyük başarılar elde etmektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen, Birinci Global’in ana sponsorluğunda ve binden fazla sporcu çocuğun katılımıyla Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, etkinlikteki konuşmasında, böylesine güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek ailelerin büyük bir özveri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar çocuklarının yanında yer alarak destek verdiğini, ambargolara rağmen sporcuların her dalda çalışmalarını sürdürdüğünü ve ülkede çok başarılı sporcuların olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyelerine, hünerlerini sergileyen çocuklarımıza, onları destekleyen ailelerine ve bu organizasyonun ana sponsoru Birinci Global yetkililerine teşekkür etti.