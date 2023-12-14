Tatar, Wilson'u kabul etti

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kendisine sahadaki gerçeklerin masaya yansımasıyla ancak adil ve kalıcı bir uzlaşı bulunabileceğini belirterek bunun için de egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesinin şart olduğunu söyledim" dedi.

Tatar, "Kıbrıs adasının refahını ve güvenli geleceğini kalıcı kılmak içinse iki devletin iş birliğinin olmazsa olmaz olduğunu ifade ederek bunu sağlamaya yönelik önerilerimizi ayrıntılarıyla paylaştım" ifadelerini kullandı.