Tatar, YÖDAK’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı, YÖDAK Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı üniversitelerden akademisyenler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’nin desteğiyle ulaşım, iletişim ve alt yapı yatırımlarıyla KKTC’nin bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek, üniversitelerin yaptığı yatırımlarla eğitime olan ilginin arttığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 144 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğu KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de eğitimde marka olma yolunda ilerlediğine ve tanınma yolunda önemli bir adım atıldığına dikkat çekti.

Eğitim kalitesinin artırılması ve nitelikli öğrencinin getirilmesi için YÖDAK’ın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerle yaptığı çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda gerekli denetimlerin ve yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiğine işaret etti.

Kıbrıslı Türklerin her dönem eğitime büyük önem verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteler sayesinde yurt dışındaki akademisyenlerin ülkeye döndüğünü yabancı akademisyenlerin de ülkeye gelmesiyle eğitimde kalitenin arttığını kaydetti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın her zaman YÖDAK’a destek verdiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimin, ülke tanıtımına ve ekonomisine yaptığı katkılardan bahseden Turgay Avcı, ülkeye nitelikli öğrencinin gelmesi için uluslararası öğrencilerin kabul ve kayıt koşulları ile yatay geçişler konularında komiteler oluşturularak çalışma yapıldığını vurguladı.