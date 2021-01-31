Tatar'dan başarılı atlete tebrik

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri) kamp projesinde yer alan ve yüksek atlama branşında başarılı dereceler elde eden KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Buse Savaşkan’ı tebrik ettim.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri) kamp projesinde yer alan ve yüksek atlama branşında başarılı dereceler elde eden KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Buse Savaşkan’ı tebrik ettim. pic.twitter.com/AlTbWPEfMS— Ersin Tatar (@ersinrtatar) January 31, 2021
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