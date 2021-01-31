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Tatar'dan başarılı atlete tebrik

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Tatar'dan başarılı atlete tebrik
Tatar'dan başarılı atlete tebrik

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri) kamp projesinde yer alan ve yüksek atlama branşında başarılı dereceler elde eden KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Buse Savaşkan’ı tebrik ettim.

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