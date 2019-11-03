Tayland’da bir fil otomobili ezdi

Tayland’da Khao Yai Milli Parkı’da bir fil, fotoğraf çekmek için otomobilini durduran turistlerin otomobilini ezdi.

Parkta otomobiliyle gezen turist, 34 yaşındaki bir erkek fille karşılaştı. Duea adlı 7 tonluk fili karşısında gören sürücü otomobilini durdurunca fil otomobilin üzerine uzandı.

Filin ezdiği otomobilde yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Sürücü, otomobil ezilmeden birkaç saniye önce yaya olarak kaçmayı başardı.

Bankhong Post’ta yer alan habere göre, Khao Yai Milli Parkı’nın Facebook hesabında salı günü paylaşılan mesajda Duea’nın yağışlı ve soğuk sezonlar arasında her zaman turistlerle ‘selamlaşmak’ için geldiği yazıldı.

Olaydan sonra parka konan uyarıda, turistlere kendilerine doğru gelen bir fil görmeleri halinde otomobillerini filden 30 metre ötede durdurmaları ve filin kendilerine doğru gelmeye devam etmesi halinde ters yöne ilerlemeleri tavsiye edilerek “Fotoğraf çekmek için aracı durdurmayın çünkü o poz siz ve aracınız için tehlike oluşturabilir” denildi.