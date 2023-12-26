  • BIST 7299.33
  • Altın 1936.356
  • Dolar 29.1411
  • Euro 32.3306
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç’in NATO'ya üyeliğini görüşecek

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini, Türkiye'nin ABD’den F-16 savaş uçağı satın alma talebi ile ilişkilendirmesinden kısa bir süre sonra kanun teklifi TBMM’ye sevk edildi.
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç’in NATO'ya üyeliğini görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, bugün başlayacak toplantıda, İsveç’in NATO'ya üyeliğini görüşecek.

Toplantı genelinde, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alınacak.

Gündemin 10. sırasında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi de yer alıyor.

TBMM onayı ve ABD’den F-16 alımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini, Türkiye'nin ABD’den F-16 savaş uçağı satın alma talebi ile ilişkilendirmesinden kısa bir süre sonra kanun teklifi TBMM’ye sevk edildi.

Erdoğan, bu ay başında yaptığı bir açıklamada ise Ankara’nın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması konusunda TBMM ve ABD Kongresi’nin eş zamanlı hareket etmesini istedi.

Erdoğan ayrıca Kanada ile diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarını kaldırmasını talep etti.

Türkiye, mevcut filosunu modernize etmek için ABD’den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve kiti satın almak istiyor.

İki ülkenin NATO’ya başvurusu

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım başvurusu yaptı.

Ancak Türkiye, iki ülkenin Ankara'nın "terörist olarak nitelendirdiği grupları koruduğu" gerekçesiyle itirazda bulundu.

Finlandiya'nın üyelik başvurusunu nisan ayında onay veren Türkiye, Macaristan ile birlikte İsveç'e henüz onay vermiş değil.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanmasına ilişkin tasarıyı ekim ayında parlamentoya sundu.

16 Kasım’da başlayan görüşmeler ertelendi

TBMM Dışişleri Komisyonu, tasarıyı ilk kez 16 Kasım'da görüşmeye başladı.

Bununla birlikte Dışişleri Komisyonu’nda, görüşülmeye başlanan kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alındı.

Önergede, "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer aldı.

Tasarının onay için TBMM'de oylamaya sunulmadan önce Dışişleri Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarıyı imzalayarak süreci tamamlamış olacak.

Macaristan hükümeti, İsveç'in NATO üyeliğini neden hala onaylamadığı konusuna net bir açıklama getirmiyor. Macar hükümeti, daha önceki açıklamalarında Türkiye'nin onaylaması halinde İsveç'in üyeliğine engel olmayacağının işaretini vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜSİAD'dan Milli Eğitim Bakanı'na tepki: Cemaat ve tarikatların eğitim sisteminde yeri olmamalı!20 Aralık 2023 Çarşamba 15:08
  • Erdoğan Macaristan'da: Ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkaracağız19 Aralık 2023 Salı 19:43
  • Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi19 Aralık 2023 Salı 18:36
  • Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz18 Aralık 2023 Pazartesi 14:33
  • Triatlonda Türkiye-KKTC işbirliği18 Aralık 2023 Pazartesi 11:43
  • Meteoroloji tarih verdi; İstanbul'a kar geliyor18 Aralık 2023 Pazartesi 08:10
  • İstanbul'da korkutan deprem...18 Aralık 2023 Pazartesi 08:09
  • T.C.M.B. başkanı pahalılıktan yakındı: Ev bulamadık, annemlere yerleştik17 Aralık 2023 Pazar 19:50
  • Tatar, Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü17 Aralık 2023 Pazar 19:27
  • Anadolu kuraklaşıyor, uzmanlar uyarıyor: Bir krizin eşiğindeyiz15 Aralık 2023 Cuma 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti