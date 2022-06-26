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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı konuları ele alınmıştır” denildi.

ÇAVUŞOĞLU, SİNGAPURLU MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan’ı resmi konutunda kabul etti. Yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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