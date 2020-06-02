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TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!

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TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!
TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!

TC Dışişleri Bakanlığı’nca, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırı kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

‘Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirlen alçak saldırıyı kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca sözkonusu saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamaları paylaşıyoruz.

İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır.

İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır. denildi.

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