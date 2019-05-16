TC Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu dolar tahmini 6,43 liraya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2019’a ait beklenti anketini açıkladı.

Holdingler, bankalar, öğretim üyeleri, gazeteciler gibi reel ve finansal sektör ile ekonomi profesyonellerinden oluşan 65 katılımcıya gerçekleştirilen ankette yıl sonu dolar beklentisi, 6,43 lira oldu. Bu rakam, nisan beklenti anketinde 6,20, şubatta ise 5,99’du.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, nisanda 6,43 lirayken mayısta 6,68’e yükseldi.

Bir önceki ay yüzde 16,23 seviyesinde açıklanan yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 16,68 oldu.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,38 iken, bu anket döneminde yüzde 15,48'e çıktı.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri de çift haneden inmedi. Buna göre ankete katılanların Mayıs 2021 enflasyon beklentisi yüzde 12,34. Bu rakam, Merkez Bankası'nın nisan beklenti anketinde yüzde 12,06’ydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan 2019 enflasyonu yüzde 19,5 seviyesinde.

Büyüme beklentisi de geriledi

Anket katılımcıları 2019 yılının gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme beklentisini de 0,6’dan 0,3’e düşürdü.

2020 yılı büyüme beklentisi ise nisan anket dönemlerinde yüzde 2,9 iken, mayısta yüzde 2,8 oldu.