TC Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de konvoyumuza hava saldırısı yapıldı, Rusya'yı şiddetle kınıyoruz

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna düzenlenen hava saldırısında üç sivilin öldüğünü açıklayan TC Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'ya tepki gösterdi: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna düzenlenen hava saldırısında üç sivilin öldüğünü açıkladı ve Rusya’yı sorumlu tutarak kınadı. Bakanlığın açıklamasında “İdlib’de 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, üç sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusunun ilerleyişinin sürdüğü İdlib konusunda dört gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan Türkiye’ye yönelik bir uyarı gelmişti. Zaharova, Türkiye’nin İdlib mutabakatı kapsamında ‘üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğini düşündüklerini’ söylemişti.