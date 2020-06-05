  • BIST 110.022
  • Altın 367,139
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli tanı kitini tanıttı

»
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon kanalında Türkiye'de geliştirilen yerli tanı kitini ilk kez gösterdi.
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli tanı kitini tanıttı

Bakan Varank, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Koronavirüsün belirlenmesi amacıyla Türkiye'de geliştirilen yerli tanı kitini tanıttı.

Varank, "Buraya gelmeden önce arkadaşlarıma 'Yeni üretilen testleri de getirin' dedim. Test kitleri Kovid ile mücadelede gündem olan konulardan bir tanesiydi. Yaygın olarak PCR testleri yapılıyor. Bunun yanında antikor testleri de özellikle tarama amaçlı testler de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz" diyen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Pandeminin ilk zamanlarında Çin'den test geldi-gelmedi tartışmaları olmuştu. Ben geçen gün yaptığımız bir konferansta 'Türk Lab' ile iletişime geçmiştim. Kendileri de bu antikor testlerini artık başarıyla ürettiklerini, Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alındığından bahsettiler. Bu testi de buraya getirmek istedim. Bu firmamız dünyanın her tarafına test kiti satabilen, Dünya Sağlık Örgütü'nün HIV testlerinin büyük bir kısmının tedarikçisi olan bir firmamız. Güçlü bir firmamız. Bu süreçte hemen çalışmalarına başlayarak, bu testlerden iletmiş oldular. Antikor testini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Kandan yapılan bir antikor testi. 1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye ile askeri bir çatışmaya hazırız05 Haziran 2020 Cuma 13:00
  • YÖK: Yükseköğretimde Uzaktan Öğretimle Verilebilecek Ders Oranı Yüzde 40'a Çıkarıldı04 Haziran 2020 Perşembe 16:42
  • Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesildiği için yayını terk eden İnce: Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar04 Haziran 2020 Perşembe 11:50
  • Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık bir hayal04 Haziran 2020 Perşembe 11:44
  • THY'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama04 Haziran 2020 Perşembe 08:17
  • 'KYK borçları düzenlensin' önergesine AKP ve MHP'den ret!03 Haziran 2020 Çarşamba 17:17
  • ÖSYM Başkanı'ndan YKS duyurusu: Süre uzatıldı03 Haziran 2020 Çarşamba 17:12
  • Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi03 Haziran 2020 Çarşamba 16:56
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir”03 Haziran 2020 Çarşamba 11:05
  • Diyarbakır'da polislerden köpekli işkence03 Haziran 2020 Çarşamba 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti