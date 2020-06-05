TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli tanı kitini tanıttı

Bakan Varank, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Koronavirüsün belirlenmesi amacıyla Türkiye'de geliştirilen yerli tanı kitini tanıttı.

Varank, "Buraya gelmeden önce arkadaşlarıma 'Yeni üretilen testleri de getirin' dedim. Test kitleri Kovid ile mücadelede gündem olan konulardan bir tanesiydi. Yaygın olarak PCR testleri yapılıyor. Bunun yanında antikor testleri de özellikle tarama amaçlı testler de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz" diyen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Pandeminin ilk zamanlarında Çin'den test geldi-gelmedi tartışmaları olmuştu. Ben geçen gün yaptığımız bir konferansta 'Türk Lab' ile iletişime geçmiştim. Kendileri de bu antikor testlerini artık başarıyla ürettiklerini, Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alındığından bahsettiler. Bu testi de buraya getirmek istedim. Bu firmamız dünyanın her tarafına test kiti satabilen, Dünya Sağlık Örgütü'nün HIV testlerinin büyük bir kısmının tedarikçisi olan bir firmamız. Güçlü bir firmamız. Bu süreçte hemen çalışmalarına başlayarak, bu testlerden iletmiş oldular. Antikor testini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Kandan yapılan bir antikor testi. 1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz."