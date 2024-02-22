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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

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Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak.
TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak.

Bugün saat 14.00’te faiz kararı belli olacak.

Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 45’e yükseltti.

Karar metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtildi.

Ekonomistler, bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.

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