TDP Milletvekili adayları İskele, Mehmetçik ve Yenierenköy'ü ziyaret etti

İdris: "İskele- Karpaz bölgesi planlama dahilinde kalkınacak, işsizlik giderilecek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde İskele, Mehmetçik ve Yenierenköy'ü ziyaret etti. TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgilerin verilerek, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyarette özellikle İskele-Karpaz bölgesinde yaşanmakta olan sorunların yanı sıra, üretim sektörünün sıkıntıları konuşuldu.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, İskele ve Karpaz bölgesinin gelmiş geçmiş hükümetler tarafından kaderine terk edildiğini belirterek, bunun ne bölge insanının ne de bölgenin kaderi olmaması gerektiğini kaydetti. İskele Bölgesi'nin yıllardır ilçe olmasına rağmen, bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını belirten İdris, "İskele ve bölgesi artık üvey evlat olmaktan kurtulacak, bu konuda son derece kararlıyız" dedi.

Ülke genelinde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntı ile işsizliğin en çok İskele-Karpaz bölgesinde hissedildiğini belirten İdris, bölgenin planlama dahilinde kalkınmasına ve işsizliğin giderilmesine ciddi bir önem verdiklerini kaydetti.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip, üretim için elverişli olan,tarım, hayvancılık ve balıkçılığın yoğun olduğu bölgenin, turizm, yükseköğrenim ve üretimde katılımcı planlamalar, ortak akıl ürünü projelerle ciddi bir gelişim gösterebileceğini belirten İdris, özellikle bölgedeki esnafın içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması gerektiğini kaydetti.

İskele ve Karpaz bölgesinin Turizm'e yapılacak yatırımlar, yüksek öğrenimden hak ettiği payı alması ve tarım, hayvancık ve balıkçılığın geliştirilmesiyle mümkün olacağını belirten İdris, 7 ocak'ta verilecek kararla birlikte bölgenin kaderinin değişeceğini söyledi.

