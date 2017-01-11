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Teklifin birinci maddesine 347 kabul oyu verildi

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Teklifin birinci maddesine 347 kabul oyu verildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 1. turu yapıldı. Teklifin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı.

Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.

Oylama sırasında bazı CHP milletvekilleri gizli oylama kurallarına uyulmadığı, oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın sık sık milletvekillerini oylarını kullanırken kabinlere girmeleri, kupaların bulunduğu alanda beklememeleri yönünde uyardı.

HDP milletvekilleri partilerine mensup tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduğunda hep birlikte, "rehin" veya "cezaevinde" diye karşılık verdi.

CEP TELEFONUYLA ÇEKİM GERGİNLİĞİ

TBMM Katip Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin kabinlerin yanında cep telefonuyla oy verme işlemini görüntülemesine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın da Hakverdi'yi, yaptığının bir divan üyesinin gizliliği ihlal etmesi anlamına geldiğini belirterek, uyardı.

CHP milletvekillerinin oy verme işlemini cep telefonları ile görüntülemeleri tartışmalara yol açtı. CHP Grup Başkanvekilleri gerginliği önlemek için partilerinin milletvekillerine çekim yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını kullanırken, beraberlerindeki milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, oy tasnifi sırasında AK Parti sıralarında oturarak, partisinin milletvekilleriyle sohbet etti.

TEKLİFİN BİRİNCİ MADDESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

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