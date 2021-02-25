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Temel Bulut'a 316 yıl hapis

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KKTC ve Türkiye'de bir çok insanı dolandıran Temel Bulut'a 316 yıl hapis cezası verildi.
Temel Bulut'a 316 yıl hapis

KKTC ve Türkiye'de bir çok insanı dolandıran Temel Bulut'a 316 yıl hapis cezası verildi.

Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut, 130 kişiye maket üzerinden ev sattıktan sonra dairelerini vermediği iddiasıyla açılan dolandırıcılık davasında 316 yıl 3 ay hapis ve 1 milyon 275 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mağdurların avukatı Orhan Boran, kararı ‘tarihi’ olarak nitelendirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Temel Bulut ve oğlu Özkan Oral Bulut, Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ni kurarak, ailevi yakınlıkları bulunan diğer şüphelilerle birlikte İstanbul Esenyurt’ta başladıkları inşaatları 2013, 2014 ve 2015 yıllarında tamamlayıp bitireceklerine dair kamuoyunda reklam ve tanıtım kampanyaları düzenlediler.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre 6 şüpheli Eviva, Eviva Tower, Ewiva Home, Ewiva Nirvana, Ewiva Gümüşcity ve benzeri adlar altında konut yapı projelerinin henüz inşaatına başlamadan ve yasal prosedürünü tamamlamadan maket üzerinden satış yaptılar. 130 mağdurun yer aldığı iddianamede Temel Bulut, oğulları Özkan Oral Bulut ve Volkan Vural Bulut, satış danışmanı Mine Turğut, yeğeni Alper Fatih Bulut ve gelini Ecem Bulut hakkında ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 1300 yıla kadar hapis cezası istendi.

‘TİCARET YAPTIM’

Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlanan sanık Temel Bulut, yaptığı son savunmada şunları söyledi: “Ben 4 yıldır tutukluyum. Ben dolandırıcılık yapmadım, ticaret yaptım. 100 lira harcadıysam 10 liralık satış yapmışım. İnşaatlara çok daha fazlasını harcadım. Çok mağdurum. Ben mağdur olduğum için müştekiler de mağdur.”

‘TARİHİ BİR KARAR’

Mahkeme, sanıklar Özkan Oral Bulut, Volkan Vural Bulut, Alper Fatih Bulut, Ecem Bulut ve Mine Turğut’un ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri hususunda yeterli delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi. Mahkeme, sanık Temel Bulut’u ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 316 yıl 3 ay hapis ile 1 milyon 275 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Avukat Orhan Boran, “Sanık Temel Bulut aleyhine verilen hapis cezası tarihi bir karardır. Artık konut satma vaadiyle mağdurları dolandıranlar, sürecin sonunda çok ciddi hapis cezası alacaklarını bilmelidirler ” dedi.

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