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Tenisin efsane ismi Roger Federer kortlara veda etti

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Tenisin efsane ismi Roger Federer, 24 yıllık kariyerini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.
Tenisin efsane ismi Roger Federer kortlara veda etti

Tenisin efsane ismi Roger Federer, kortlara veda etti. Görkemli kariyeriyle spor tarihine geçen Roger Federer, 24 yıllık serüvenini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.

İsviçreli yıldız, Laver Cup'ta jübile maçına çıktı. Çiftler mücadelesinde Nadal ile aynı takımda yer alan 41 yaşındaki sporcunun veda maçına tribünler yoğun ilgi gösterirken, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maç sonunda kariyerini noktalayan Roger Federer duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

20'si Grand Slam 103 turnuva şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen "ekselansları" lakaplı sporcu, 2020 yılında 103 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştu.

Efsane tenisçi Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Açıklamasında, "Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam'lerde ya da ATP Turu'nda değil" diyen Federer, Laver Cup'ın katılacağı son turnuva olacağını söylemişti.

Üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan İsviçreli sporcu, "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca bin 500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" ifadelerini kullanmıştı.

8 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık'ta elde etmişti.

İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.

Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte "en çok grand slam kazanan erkek sporcu" listesinde Federer'in üstüne çıktılar.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU

Kariyerinde 1500'ün üzerinde maça çıkan ve bunların 1251'ini kazanan Roger Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi.

Forbes dergisine göre, popülerliği ve karizmasından dolayı dünyanın en fazla sponsor desteği alan sporcusu olarak gösterilen Federer, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetiyle tüm zamanların en çok kazanan sporcusu konumunda.

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