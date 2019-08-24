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Terş şeride giren sürücü yüzünden 3 araba birbirine girdi: 1 yaralı (Foto Haber)

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Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki benzin istasyonundan çıkış yaparken ters yöne giren 70 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu.
Terş şeride giren sürücü yüzünden 3 araba birbirine girdi: 1 yaralı (Foto Haber)

Bu sabah meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada, 35 yaşındaki Kemal Hüroğlu hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Zevay Karahasan (E ) yönetimindeki AZ 640 plakalı araçla Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özok Petrol istasyonuna girdi. 

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLUNDA KAZA..

İstasyondan çıkarken, ters yöne giren, Lefkoşa yerine Gazimağusa istikametine yönelen Zevay Karahasan’ın yönetimindeki araç Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya seyreden Kemal Hüroğlu (E-35) yönetimindeki MY 137 plakalı aracın önünü tıkadı.  Çarpmanın etkisiyle savrulan MY 137 plakalı araç aynı istikamete seyreden Özlem Saka (K-37) yönetimindeki araca çarptı.  

Hafif yaralanan MY 137 plakalı araç sürücüsü Kemal Hüroğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. 
 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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