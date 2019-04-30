Tesettür mayolu manken kapakta

ABD’de yayınlanan Sports Illustrated dergisinin her yıl merakla “Kapağında kim olacak” diye beklenen mayo sayısına ilk kez Müslüman bir manken tesettür mayosuyla kapak oldu.

Somali kökenli ABD’li manken Halime Aden, sayının kapağı için mavi ve yeşil tonlarının ağırlıkta olduğu tesettür mayosuyla görüntülendi. Aden, kapak fotoğrafı için “Başörtülü Müslüman kadınların her sektörde örnek alabileceği isimler olmalı” dedi.

Kapak fotoğrafını sosyal medyada eleştiren de oldu; beğenen de. Bir kullanıcı, “Eğer inancın dolayısıyla kapanıyorsan. İşi kadınları meta olarak göstermek olan bu dergiye seksi poz da vermeyeceksin” yazdı. Bir diğeri, “Erkeklere yönelik dergideki poz başörtüsünün amacını yok ediyor” mesajını paylaştı.

Fotoğrafa olumlu bakanlar ise derginin her yıl bir yenilik getirdiğini vurgulayarak kapalı kadınlara da yer verilmesinin doğru olduğunu savundu.

Derginin mayo sayısına geçen yıl Danielle Herrington (üstte), 2017’de ise Kate Upton kapak olmuştu.