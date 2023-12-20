  • BIST 7662.37
  • Altın 1902.511
  • Dolar 29.1277
  • Euro 31.9449
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

The Economist listeledi: 2023’ü ekonomik olarak en iyi geçiren ülkeler

» »
Britanya merkezli The Economist dergisi, 35 ülkenin ekonomik performansını incelediği analizinde yılı en iyi geçiren ülkenin Yunanistan olduğunu belirtti.
The Economist listeledi: 2023’ü ekonomik olarak en iyi geçiren ülkeler

Dergi, çekirdek enflasyonun arttığı, enflasyon genişliğinin düştüğü ve borsaların yüzde 20 oranında yükseldiği bir ortamda 35 ülkenin ekonomik performansını inceledi.

Yunanistan’ın öne çıktığı analizde; Britanya, Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın performansları şaşırttı.

Analize göre, Yunanistan’ın çekirdek enflasyonunda yüzde 3.4’lük bir artış ve enflasyon genişliğinde yüzde 13.3’lük bir düşüş kaydedilirken; mili gelirinde yüzde 3,3’lük bir büyüme ve istihdamda belirgin bir artış görüldü.

Listede Güney Kore ikinci, ABD’yse üçüncü sırada yer aldı. Onları İsrail ve Lüksemburg takip etti.

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden Almanya, Britanya ve Finlandiya’ysa kendi standartlarına göre daha yavaş bir yıl geçirdi. Bu nedenle listede son sıralarda yer aldı. Raporda Almanya 27’nci sırada, Britanya 30’uncu, Finlandiya’sa son sırada kaydedildi.

Dergi Almanya enerji fiyatlarındaki şokun etkileri ve ithal Çin arabalarının artan rekabetiyle mücadele ettiğini, Britanya’nınsa hala Brexit’in sonuçlarıyla uğraştığını yazdı.

Türkiye 15’inci sırada

Türkiye ise 15’inci sırada Estonya birlikte yer aldı.

Türkiye’nin çekirdek enflasyonu yüzde 69,5, enflasyon genişliğiyse eksi yüzde 6.7 olarak kaydedildi.

Milli gelirde yüzde 3,3’lük bir büyüme varken, istihdamda yüzde 0,1’lik bir artış gözlendi. Hisse fiyatlarınınsa yüzde 20.6 oranında arttığı kaydedildi.

Ülkelerin listesi şöyle:

(Sütunlar sırasıyla yüzde olarak çekirdek enflasyonu, enflasyon genişliğini, GSYH’yi, istihdamı ve hisse fiyatlarını gösteriyor.)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Bakanlar Komitesi'nden Kavala ve Demirtaş çağrısı13 Aralık 2023 Çarşamba 09:00
  • AB, Kıbrıs meselesiyle ilgili, müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu13 Aralık 2023 Çarşamba 08:41
  • Savaş suçlarının sorumluları, uluslararası mahkemelerden kaçamıyor12 Aralık 2023 Salı 18:10
  • Avrupa ülkelerinden veto kararına tepki09 Aralık 2023 Cumartesi 12:05
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki bombardıman 2. Dünya Savaşı'nın ötesinde08 Aralık 2023 Cuma 20:38
  • İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu: Kazanırsam başbakanla dövüşeceğim!08 Aralık 2023 Cuma 19:37
  • UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir07 Aralık 2023 Perşembe 11:04
  • Kıbrıslı Türkler, AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar06 Aralık 2023 Çarşamba 11:18
  • İspanya Başbakanı: İsrail ile yaşadığımız krizden değil Gazze'deki ölümlerden endişe duyuyoruz04 Aralık 2023 Pazartesi 18:07
  • Azerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak03 Aralık 2023 Pazar 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti