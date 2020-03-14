THY'nin derdi koronavirüs değil, personel izinleri: 'İdari yaptırım' ile tehdit ettiler!

Koronavirüs salgınında en riskli meslek grupları arasında yer alan pilot ve kabin personeline THY tarafından izin konusunda bir e-posta gönderildi. Uzmanlar, hastalık belirtileri bulunanların evden çıkmaması ve iş yerlerine gitmemesi konusunda uyarı yaparken dünyanın birçok bölgesinden yüzlerce insana temas eden THY personeline “Fazla izin kullanmayın” denildi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) Personel Yönetimi Şefliği tarafından önceki gün yüzlerce THY personeline gönderilen “Ocak, Şubat İstirahat Raporu, Vizite Kullanımı Hakkında Bilgilendirme” başlıkla elektronik mesajda, “Emsal görevde çalışanlarımıza göre istirahat rapor sayınıza bağlı devamsızlığınız fazla olduğunda operasyonel ve iş gücü planlamalarında aksaklıklara ve iş yerinde bir takım olumsuzluklara sebep olursunuz. Sık hastalanmaya bağlı bu devamsızlıklar makul süreleri aştığında da idari yaptırım söz konusu olabileceğinden hastalıklara karşı koruyucu önlemler almanızı ve sağlığınıza daha fazla özen göstermenizi rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mesaj, her gün dünyanın çeşitli bölgelerinden yüzlerce insanla temas ettikleri için risk altında olan THY personeli arasında rahatsızlık yarattı. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, hastalık veya kaza durumunda istirahat raporu alarak işe gitmeme hakkı bulunan personel aile hekimlerinden de iki kez 10’ar gün rapor alma hakkı bulunuyor. Usulüne uygun ve yasal sürelerle sınırlı raporlardan dolayı personel hakkında işverenin idari yaptırım uygulama hakkı bulunmuyor.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Türkiye’de hastalananların tespitinden önce 5 Mart’ta Singapur’da koronavirüs bulaştığı belirlenen bir yolcunun THY uçağı ile yolculuk ettiği ortaya çıktı ve uçak “boş bir şekilde” Türkiye’ye geri gönderildi, uçuş görevlileri de karantinaya alındı. İran’daki vatandaşları getiren THY uçağının görevlileri de bir süre karantinada tutuldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 86 yaşındaki bir koronavirüs hastasının da uçakla Türkiye üzerinden ABD’ye gittiği açıklandı.