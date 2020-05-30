THY'nin ilk uçuşu '1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'ya'

DHA'nın haberine göre Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle askıya alınan uçuşlara 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de resmi Twitter hesabından "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi.
DHA, ilk uçuşun 1 Haziran Pazartesi günü TSİ 10.00'da İstanbul Havalima'nından Ankara'ya yapılacağını, uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağını bildirdi.
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