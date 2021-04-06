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TIP-İŞ eylemlerine başladı

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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, TIP-İŞ, hükümetin çalışanların haklarını “gasp ettiği” iddiasıyla aldığı eylem kararı doğrultusunda bugünden itibaren acil olmayan kurulları durdurdu.
TIP-İŞ eylemlerine başladı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, TIP-İŞ, hükümetin çalışanların haklarını “gasp ettiği” iddiasıyla aldığı eylem kararı doğrultusunda bugünden itibaren acil olmayan kurulları durdurdu.

 

Tıp-İş Yönetim Kurulu tarafından 3 Nisan Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, 4 maddelik talepleri yerine getirilene kadar eylemlerine devam edecekleri, hükümetin bu yönde somut adımlar atmaması halinde ise eylemlerini artıracakları uyarısında bulunulmuştu.

 

Açıklamada, Sendika’nın dört maddeden oluşan talepleri şöyle sıraladı;

 

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi

Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi

Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması

Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi

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