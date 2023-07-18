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TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebine olumsuz yanıt veren Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti

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TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebine olumsuz yanıt veren Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti
TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebine olumsuz yanıt veren Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi davasında yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu.

13 Temmuz’da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tahliye istemi reddedilen TİP Hatay Milletvekili, Gezi Davası tutuklusu Avukat Can Atalay'ın avukatları, karar hakkında önceki gün Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu. Daire, bire karşı dört oyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti.

Atalay’ın avukatı Deniz Özen konuya ilişkin açıklamasında, “Yargıtay’ın verdiği karar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaklaşık 2-3 hafta önce verdiği beyanının mahkeme kararına dönüşmüş halidir. Hukuki nitelikten yoksundur ve kabul edilemez. Yargıtay verdiği kararla ‘Anayasa Mahkemesi’nin yıllardır oluşturduğu milletvekilliği dokunulmazlığına ilişkin içtihatlarını tanımıyorum’ demiştir. Kendisi açısından bağlayıcı olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarını da tanımadığını ifade etmiştir. Yıllar önce kapanan tartışmaları yeniden açmaya niyet ettiğini görüyoruz” demişti.

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